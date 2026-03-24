Tunisie: Zoo du Belvédère - La municipalité de Tunis hausse le ton contre les étals anarchiques

La chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, Samah Daldoul, s'est rendue lundi au zoo du Belvédère à Tunis, qui connait en cette période de fête et de vacances scolaires une forte affluence des visiteurs.

Elle a souligné la nécessité de mettre un terme aux étals anarchiques à l'intérieur du parc et de préserver l'ordre, la propreté ainsi que l'esthétique générale de cette aire de loisirs. La responsable a appelé les services municipaux concernés à œuvrer en vue de satisfaire les attentes des visiteurs. Elle a ensuite pris connaissance des espaces nouvellement créés dédiés à certains animaux et visant à améliorer leurs conditions d'hébergement tout en renforçant l'aspect éducatif et récréatif aux yeux des visiteurs.

Elle s'est également informée de l'état d'avancement des travaux à la piscine municipale du Belvédère, ainsi que des préparatifs en cours, e, prévision de la prochaine saison estivale, soulignant l'importance d'achever tous les travaux de maintenance et d'aménagement dans les meilleures conditions, afin de garantir les meilleurs services et de renforcer ce complexe en tant que destination sportive et de loisirs privilégiée au coeur de la capitale.

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Lors de cette visite d'inspection, la responsable a été réaffirmé l'engagement de la municipalité de Tunis à améliorer et développer ses services, appelant les citoyens à contribuer à la préservation de ces espaces récréatifs.