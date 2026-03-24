Tunisie: Accord sur les pandémies - Le pays se mise sur un accès équitable aux produits médicaux à l'OMS

La Tunisie a réaffirmé, lundi, son engagement soutenu dans les négociations internationales relatives à l'accord sur les pandémies, à l'ouverture de la sixième réunion du Groupe de travail intergouvernemental de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cette session, qui se tient jusqu'au 28 mars sous la coprésidence du Brésil et du Royaume-Uni, a offert à la délégation tunisienne l'opportunité de mettre en avant une priorité majeure : la finalisation de la rédaction de l'annexe consacrée au système d'accès aux agents pathogènes et de partage des avantages (PABS).

Intervenant en visioconférence, dans le cadre de la participation d'une délégation du ministère de la Santé présente à Genève, Nadia Belhaj Ammar, point focal national, a plaidé en faveur d'un texte « fondé sur l'équité », à même de garantir un accès juste, rapide et efficace aux médicaments, vaccins et autres produits médicaux en période d'urgence sanitaire.

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D'après une publication diffusée sur les canaux officiels de la Mission permanente de Tunisie à Genève, la réunion a également été marquée par l'intervention du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a salué l'initiative lancée le 30 mars 2021 par vingt-sept pays en faveur de la ratification de l'accord. Le président de la République, Kaïs Saïed, figure parmi les premiers chefs d'État à avoir soutenu cette démarche.

Cet engagement a été salué par l'OMS, qui avait remis au président de la République, Kaïs Saïed, le « blason de l'accord sur les pandémies » le 10 juillet 2025, une distinction officielle rendant hommage à son rôle déterminant dans l'avancement et l'adoption de ce mécanisme international.