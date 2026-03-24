Afrique: Pollution invisible - Ces produits du quotidien qui exposent les Tunisiens au danger

La Tunisie fait face à une menace chimique « invisible » mais largement répandue : l'exposition croissante aux phtalates et aux bisphénols. Les premiers sont utilisés comme plastifiants pour assouplir le PVC (Polychlorure de vinyle, un polymère thermoplastique de grande consommation), tandis que les seconds: bisphénols, sont employés notamment dans les résines époxydes, lesquelles sont des perturbateurs endocriniens.

Ces substances chimiques, de plus en plus restreintes en Europe, restent présentes sur le marché local, selon un rapport, publié en janvier 2026 par l'Association de l'Éducation Environnementale pour les Futures Générations (AEEFG), en collaboration avec le réseau international IPEN.

Intitulé « Situation des phtalates et des bisphénols en Tunisie : expositions et dangers », ce rapport met en évidence une contamination préoccupante de la population et de l'environnement. Les analyses révèlent que 64,7 % des femmes testées présentent des traces de bisphénol A (BPA) dans leurs urines, avec une concentration moyenne de 0,4 ng/mL.

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La contamination touche également, les produits de consommation courante. Des niveaux significatifs de phtalates ont été détectés dans des fromages, des médicaments et des cosmétiques. Dans l'environnement marin, des phénomènes de bioaccumulation ont été observés sur les côtes de Mahdia et de Sfax, aussi bien dans l'eau, les sédiments que les espèces marines.

La particularité de ces substances réside dans leur faible liaison chimique aux matériaux, ce qui facilite leur migration vers l'air, les aliments et le corps humain par ingestion, inhalation ou contact cutané. Même à faibles doses, ils sont associés à des effets sanitaires graves, notamment des troubles de la reproduction et du développement, des maladies métaboliques, cardiovasculaires et certains cancers.

Le rapport met également en lumière le phénomène de « marché de report ». En raison du durcissement des réglementations européennes, notamment via le règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, une législation européenne entrée en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques), certaines substances interdites ou limitées continuent d'être exportées vers des pays moins réglementés.

La Tunisie, fortement dépendante des importations de matières plastiques, voit ainsi ses sources d'approvisionnement se diversifier vers la Turquie et l'Asie (Chine, Inde, Corée du Sud), en plus de partenaires européens comme l'Italie et l'Espagne. Entre 2020 et 2025, période couverte par l'étude, plus de 2 100 tonnes de plastifiants ont été importées, illustrant l'ampleur du phénomène.

Malgré ces risques, le cadre réglementaire tunisien reste limité. La seule mesure spécifique en vigueur est l'interdiction du BPA dans les biberons (bisphénol A, un composé chimique industriel utilisé pour fabriquer des plastiques en polycarbonate), adoptée en 2010. Les normes actuelles ne prennent pas en compte les effets cumulés et chroniques de ces substances, ce qui accentue la vulnérabilité des populations, notamment des enfants et des nouveau-nés exposés via certains dispositifs médicaux.

Face à cette situation, les auteurs du rapport appellent à une réforme urgente. Ils recommandent l'harmonisation avec les standards internationaux, la mise en place d'un système de surveillance efficace, le renforcement des capacités analytiques, ainsi que la promotion d'alternatives plus sûres.

Selon l'AEEFG et l'IPEN, la Tunisie se trouve aujourd'hui, à un « tournant stratégique ». Sans action rapide, le pays risque de devenir une destination privilégiée pour des substances chimiques interdites ailleurs, avec des conséquences durables sur la santé publique et l'environnement.

La transition vers une gestion plus rigoureuse et durable des substances chimiques apparaît ainsi comme une priorité nationale, afin de concilier développement économique et protection des écosystèmes. Pour rappel, les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques capables d'interférer avec le fonctionnement du système hormonal. Ce système, composé de glandes comme la thyroïde ou les ovaires, régule des fonctions essentielles telles que la croissance, le métabolisme, la reproduction ou encore le sommeil.

Certains composés présents dans des objets du quotidien (plastiques, cosmétiques, emballages alimentaires) peuvent imiter ou bloquer l'action des hormones naturelles, ou perturber leur production. Même à très faibles doses, ces substances peuvent envoyer de « faux signaux » à l'organisme, surtout lors de périodes sensibles comme la grossesse ou l'enfance.

Une exposition répétée à ces substances est associée à des troubles de la fertilité, des anomalies du développement chez l'enfant, des maladies métaboliques comme le diabète, ainsi qu'à certains cancers. Dans la nature, ces substances se dispersent dans l'eau,