Tunisie: Qui sont les deux Tunisiennes qui viennent d'être élues maires en France ?

Les élections municipales françaises de mars 2026 ont mis en lumière deux femmes d'origine tunisienne accédant à la tête de municipalités : Rafika Rezgui et Imène Souid. Ces élections confirment la progression des Franco-Tunisiens, et notamment des femmes, dans les instances locales françaises, encore sous-représentées dans les mairies.

Rafika Rezgui, maire de Chilly-Mazarin (Essonne) depuis 2020, a été réélue en 2026 avec une large majorité. Elle est également vice-présidente de la Communauté d'agglomération Paris-Saclay et de l'Association des maires de France, illustrant son rôle politique au-delà de sa commune. Son action municipale se concentre sur la transition écologique, l'urbanisme raisonné, la qualité de vie des habitants, l'éducation et le développement de services publics adaptés aux familles.

À Orly (Val-de-Marne), Imène Souid conserve son poste de maire, fonction qu'elle exerce depuis 2023. Elle est aussi conseillère départementale du Val-de-Marne et vice-présidente de l'établissement territorial Grand-Orly Seine Bièvre, en charge notamment de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle. Originaire de Sayada (Tunisie), arrivée en France à l'âge de 4 ans, elle s'est engagée très tôt en politique comme parent d'élève, avant de devenir élue municipale, adjointe puis maire. Son mandat se concentre sur la revitalisation urbaine, les services municipaux et l'intégration sociale.

Ces deux parcours illustrent la montée en visibilité des Franco-Tunisiens dans les exécutifs locaux, en particulier celle des femmes. Bien que d'autres femmes d'origine tunisienne soient élues adjointes dans plusieurs communes françaises, Rezgui et Souid restent les seules maires confirmées d'origine tunisienne lors de ces municipales 2026. Leur élection souligne l'importance de l'engagement citoyen et de l'expertise locale dans la réussite politique.

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