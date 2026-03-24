Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit le nouvel ambassadeur du Vatican

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu aujourd'hui, le 23 mars 2026, M. Javier Herrera Corona, qui lui a remis une copie de ses Lettres de Créance en tant qu'Ambassadeur de l'État du Vatican en Tunisie, avec résidence à Alger.

À cette occasion, M. le Ministre a réaffirmé la volonté constante de notre pays, sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, de promouvoir les valeurs de paix, de coexistence pacifique et d'harmonie entre les personnes de toutes les confessions, de préserver leurs droits légitimes ainsi que leurs lieux de culte, et de garantir la liberté de pratiquer les rites religieux, dans le plein respect des principes de l'État tunisien.

Dans un contexte international marqué par des tensions, M. le Ministre a souligné l'importance de conjuguer les efforts internationaux pour instaurer la paix, mettant en avant, dans ce même cadre, la nécessité de faire prévaloir la voix de la sagesse et de la modération en cette période exceptionnelle que traverse le monde.

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De son côté, le nouvel Ambassadeur a mis en avant la solidité des relations d'amitié entre l'État du Vatican et la Tunisie, saluant l'attachement profond de la Tunisie aux valeurs de tolérance et de modération héritées à travers les générations, et rappelant l'appel du Pape en faveur de la paix et du dialogue entre les peuples.

Il a également évoqué les bons offices de l'Église catholique et ses efforts de médiation dans plusieurs foyers de tension à travers le monde, soulignant son engagement constant en faveur du règlement pacifique des conflits et de la promotion du dialogue comme moyen privilégié pour résoudre les différends et parvenir à une paix juste et durable pour toutes les causes.