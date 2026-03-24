Tunisie-Chine - Xi Jinping adresse ses félicitations à Kais Saied pour la fête de l'Indépendance

23 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu lundi à Tunis l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wang Li. L'ambassadeur a remis un message de félicitations du président chinois, Xi Jinping, au président de la République, Kais Saied, à l'occasion de la fête de l'Indépendance tunisienne.

Selon un communiqué officiel, cette rencontre a été l'occasion d'examiner les relations bilatérales et de suivre la mise en œuvre des grands projets inscrits dans le cadre du partenariat stratégique tuniso-chinois. Les discussions ont porté sur le renforcement du cadre juridique et la facilitation de l'accès des produits tunisiens au marché chinois, afin de consolider les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. La rencontre a également permis d'évoquer les prochaines échéances multilatérales, dont le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et le Sommet du Forum de coopération Chine-États arabes, prévu à Pékin en juin 2026.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.