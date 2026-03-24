Tunisie-Chine - Xi Jinping adresse ses félicitations à Kais Saied pour la fête de l'Indépendance

Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu lundi à Tunis l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wang Li. L'ambassadeur a remis un message de félicitations du président chinois, Xi Jinping, au président de la République, Kais Saied, à l'occasion de la fête de l'Indépendance tunisienne.

Selon un communiqué officiel, cette rencontre a été l'occasion d'examiner les relations bilatérales et de suivre la mise en œuvre des grands projets inscrits dans le cadre du partenariat stratégique tuniso-chinois. Les discussions ont porté sur le renforcement du cadre juridique et la facilitation de l'accès des produits tunisiens au marché chinois, afin de consolider les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. La rencontre a également permis d'évoquer les prochaines échéances multilatérales, dont le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et le Sommet du Forum de coopération Chine-États arabes, prévu à Pékin en juin 2026.