Tunisie: La Télévision tunisienne lance la plateforme « Al Wataniya Extra »

23 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Télévision Tunisienne s'apprête à franchir une étape majeure dans sa digitalisation avec le lancement prochain d'une nouvelle plateforme numérique baptisée « Al Wataniya Extra », a annoncé Chokri Ben Nessir, président-directeur général de l'institution, dans un entretien accordé à la Première chaîne nationale ce lundi.

Cette plateforme proposera aux téléspectateurs un large éventail d'oeuvres dramatiques télévisées, anciennes et récentes, ainsi que des programmes et documentaires qui font partie de la mémoire collective des Tunisiens. L'initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations du soixantième anniversaire de la Télévision tunisienne.

À cette occasion, la chaîne prévoit également la programmation de soirées spéciales, d'hommages, d'expositions et de nouveaux projets artistiques, visant à renforcer le lien entre l'institution et son public. Parallèlement, la Télévision tunisienne poursuit la numérisation et la valorisation de ses archives, un chantier stratégique pour préserver son patrimoine audiovisuel et le rendre accessible aux nouvelles générations.

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