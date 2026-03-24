Sénégal: Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour Madrid

24 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a quitté, mardi, Dakar pour une visite officielle de trois jours (24-26 mars) au royaume d'Espagne, a appris l'APS de source officielle.

"Cette visite s'inscrit dans l'élan de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Espagne. Elle sera marquée par des échanges de haut niveau avec autorités espagnoles, ainsi que par l'exploration de nouvelles perspectives de partenariats dans des domaines d'intérêt commun", rapporte la présidence de la République sur ses pages officielles.

La même source renseigne qu'à travers ce premier déplacement officiel du président Faye en Espagne, le Sénégal réaffirme sa volonté de renforcer une coopération stratégique, mutuellement bénéfique, au service du développement et du rapprochement entre les deux peuples.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.