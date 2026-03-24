Sénégal: Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour Madrid

Dakar — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a quitté, mardi, Dakar pour une visite officielle de trois jours (24-26 mars) au royaume d'Espagne, a appris l'APS de source officielle.

"Cette visite s'inscrit dans l'élan de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Espagne. Elle sera marquée par des échanges de haut niveau avec autorités espagnoles, ainsi que par l'exploration de nouvelles perspectives de partenariats dans des domaines d'intérêt commun", rapporte la présidence de la République sur ses pages officielles.

La même source renseigne qu'à travers ce premier déplacement officiel du président Faye en Espagne, le Sénégal réaffirme sa volonté de renforcer une coopération stratégique, mutuellement bénéfique, au service du développement et du rapprochement entre les deux peuples.