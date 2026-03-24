Sénégal: Sous Bassirou Diomaye Faye, des orientations pour la pleine valorisation du potentiel culturel

Dakar — Les deux premières années du mandat du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, ont vu émerger de nouvelles orientations politiques visant la valorisation optimale du potentiel culturel du pays et du savoir-faire des artisans.

Le président Faye, qui boucle ce mardi deux années à la tête du pays après son élection le 24 mars 2024, a amorcé de nouvelles orientations de la politique culturelle du pays, devant notamment se traduire par la valorisation optimale du potentiel culturel et du savoir-faire des artisans.

Les nouvelles orientations en oeuvre incluent le processus de mise en place du Conseil national de la mémoire et du patrimoine historique, en plus de la réflexion "stratégique" engagée pour le développement du cinéma, de l'audiovisuel et du numérique.

Il y a aussi, en perspective, les états généraux de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, attendus pour donner une impulsion encore plus grande aux ambitions des pouvoirs publics pour le secteur.

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Les bases des nouvelles orientations ont été jetées par le président Faye avec la nomination de l'ancien député Pastef Amadou Ba comme ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, le 6 septembre 2025.

La culture, l'artisanat et le tourisme représentent un triptyque avec des activités "extrêmement complémentaires", avait expliqué le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la publication de la liste des membres de l'actuelle équipe gouvernementale.

Amadou Ba a été nommé en remplacement de Khady Diène Gaye, en charge de ce département qui incluait le Sport et à la Jeunesse depuis avril 2024.

Surnommé "le juriste de Pastef", Amadou Ba, de concert avec le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr, travaille à asseoir les bases de cette politique culturelle dont l'orientation a été donnée par le chef de l'Etat lors du conseil des ministres du 17 septembre 2025.

Pour Bassirou Diomaye Faye, la valorisation "optimale" du potentiel culturel du Sénégal et du savoir-faire de ses artisans est une condition de réussite du projet d'édification d'un pays "souverain, juste et prospère".

Sur cette base, il a instruit le gouvernement de travailler à "mobiliser toutes les forces vives de la nation, afin de renforcer le rôle et la place de la culture dans toutes ses expressions dans l'Agenda national de Transformation".

C'est dans cette optique qu'il a demandé l'organisation du premier Forum national du livre et de la lecture, tenu les 16 et 17 octobre 2025, à Dakar.

Initialement prévu le 10 juillet, l'évènement visait à "soutenir les efforts fournis en matière de promotion du livre et de la lecture, les publications nationales et africaines notamment", avec la contribution des départements chargés de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et technique, de l'Enseignement supérieur, des Collectivités territoriales.

Le Forum national du livre et de la lecture offrait l'opportunité d'un "moment fondateur d'un dialogue sincère et d'un pacte renouvelé entre l'État et les acteurs du livre", avait déclaré le chef de l'Etat, soulignant que "la souveraineté culturelle et intellectuelle passe aussi par la reconquête de notre parole propre".

Concernant la préservation du patrimoine historique, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a lancé, avec la bénédiction du président de la République, le processus de configuration du Conseil national de la mémoire et du patrimoine historique (CNMPH), le 15 décembre 2025.

Un atelier préparatoire de deux jours (15 et 16 décembre), tenu au Musée des civilisations noires, a permis "l'élaboration et la stabilisation du projet de décret fondateur" de l'institution.

La création du CNMPH avait été déjà évoquée en Conseil des ministres du 18 décembre 2024.

Les grandes orientations de la politique culturelle du pays, sous Bassirou Diomaye Faye, incluent également l'élaboration d'un plan stratégique de développement du cinéma, de l'audiovisuel et de la création numérique.

Une réflexion a été lancée à ce sujet lors d'un atelier d'orientation organisé pendant trois jours, du 10 au 12 février dernier à Dakar, une rencontre à laquelle ont participé les professionnels du secteur.

Ce plan stratégique de cinq ans (2026-2030) en gestation vise à transformer le cinéma, l'audiovisuel et la création numérique en une véritable industrie culturelle et économique, avec la mise en place d'un centre national de la cinématographie.

La première année de mandat du président Diomaye a été marquée par l'adoption du projet de décret relatif à la rémunération pour copie privée en Conseil des ministres, le 16 octobre 2024, une réponse à une doléance de plus d'une dizaine d'années des acteurs culturels.

Cette décision attend encore d'être concrètement mise en oeuvre, mais le chef de l'Etat a déjà donné des instructions et insisté pour l'application effective du système de rémunération pour copie privée et l'amélioration soutenue du statut de l'artiste et des professionnels de la Culture.