Sénégal: Une mission d'établissement de passeport déployée en Espagne à partir de mercredi

24 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annonce qu'une mission exceptionnelle d'établissement de passeports sera déployée en Espagne du mercredi 25 mars au vendredi 10 avril.

Le calendrier détaillé de la mission dans différentes villes de l'Espagne sera communiqué ultérieurement, soulignent ses services dans un communiqué transmis à l'APS, mardi.

"Le président de la République a quitté Dakar ce mardi pour Madrid dans le cadre d'une visite officielle au royaume d'Espagne. Cette visite de 72 heures s'inscrit dans l'élan de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et l'Espagne", indique la présidence de la République sur ses pages officielles.

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