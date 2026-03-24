Sénégal: Thiès - Des agents de l'ANA formés aux techniques de prélèvement conformes aux standards de biosécurité

L'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) a ouvert, lundi à Thiès, un séminaire de trois jours visant à former ses agents venus de sept régions du pays, aux techniques de prélèvement conformes aux standards nationaux et internationaux de biosécurité, a constaté l'APS.

Cette formation, organisée en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), est destinée aux agents de l'ANA en service dans les régions de Fatick, Kédougou, Matam, Saint Louis, Sédhiou, Thiès et Ziguinchor.

Elle a pour objectif d'assurer la fiabilité des échantillons, la sécurité du personnel et la prévention des risques biologiques, dans le cadre de la lutte contre la résistance aux anitmicrobiens (RAM).

Cette formation doit permettre aux techniciens d'acquérir des connaissances sur les méthodes de prélèvement d'échantillons et de collecte de données selon les standards de biosécurité, afin d'assurer une surveillance sanitaire rigoureuse du secteur aquacole.

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"Nous sommes dans le cadre d'une formation des techniciens de l'Agence nationale de l'aquaculture sur la résistance aux antimicrobiens", et qui va permettre de sensibiliser les techniciens aux RAM, mais également de les former dans les techniques de prélèvement respectant les normes de suivi de cette problématique "majeure"a déclaré le directeur général de l'ANA.

Selon Samba Ka, le faible niveau d'assainissement dans nos pays favorise le déversement des eaux usées généralement chargées d'antibiotiques dans les océans, les lacs et les fleuves, et qui se retrouvent dans les fermes aquacoles où elles sont réutilisées, a-t-il dit.

C'est pourquoi il a estimé que les services comme l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC) et l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) peuvent être des partenaires pour la surveillance des eaux naturelles, mais surtout dans la réglementation du traitement des eaux de rejet des ménages, la sensibilisation des fermiers sur l'utilisation des médicaments qui sont encadrés par le code de l'aquaculture.

"La FAO, en collaboration avec l'ANA, a mis en oeuvre un plan élaboré de surveillance de la résistance aux antimicrobiens", a pour sa part ajouté le coordinateur de la résistance aux antimicrobiens à la FAO, le docteur Alpha Diallo.

En ce sens, un plan national de lutte contre la RAM et un plan de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, deux documents auxquels s'ajoutent les kits destinés à lutter contre la résistance aux antimicrobiens au Sénégal ont été élaborés.

Leur mise en oeuvre dans le but de produire des données nécessite la formation d'agents chargés aussi de les analyser et de développer au profit de l'État du Sénégal des stratégies pour faire face à la RAM, ont souligné les organisateurs du séminaire.