Sénégal: L'ANACIM modernise ses équipements de prévisions météorologiques

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a financé sur fonds propres la réhabilitation et la modernisation des équipements de la salle de prévisions de la direction de la météo, a-t-on appris lundi de source officielle.

"L'ancienne salle de prévisions de la direction de la météo a été réhabilitée et dotée d'équipements informatiques modernes sur fonds propres", a dit à l'APS, Abdoulaye Diouf, responsable du service prévisions et réductions des risques à l'ANACIM.

S'exprimant en marge de la cérémonie nationale de célébration de l'édition 2026 de la Journée mondiale de la météorologie, il a précisé que "ces équipements sont composés d'un grand écran magnétique destiné aux projections et briefing interne des visiteurs, d'écran téléviseur, d'une sonorisation moderne, de climatiseurs, et d'ordinateurs pour améliorer les conditions de travail des prévisionnistes", a-t-il énuméré.

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Abdoulaye Diouf a souligné que ces équipements visent à améliorer la précision des bulletins et la surveillance météorologique régionale, particulièrement pour les alertes de phénomènes dangereux. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Dr Diaga Basse a officiellement inauguré cette salle rénovée de la direction de la météo en marge des travaux de la Journée mondiale de la météorologie, placée cette année sous le thème : "Observer aujourd'hui, protéger demain".

M. Basse était en compagnie de la directrice de la météo à l'Anacim, Dr Aïda Diongue Niang et plusieurs partenaires. L'ANACIM prévoit aussi de réhabiliter et d'équiper la salle d'enregistrement du bulletin météo télévisé, en plus de la salle qui abrite le Centre météorologique régional spécialisé.