Afrique: Décision du jury d'appel de la CAF - Pape Gueye déçu mais confiant en la Fédération

Dakar — Le milieu de terrain des Lions, Pape Gueye, a fait part, lundi à Paris, de sa "déception" après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer au Sénégal le titre de champion d'Afrique 2025, tout en affirmant faire confiance à la Fédération sénégalaise de football pour trouver une issue.

"Comme tout Sénégalais, j'ai ressenti de la déception suite à cette décision. Mais il y a des personnes compétentes qui vont travailler sur ce dossier et on verra la suite. Nous avons confiance en la fédération", a-t-il déclaré. Il s'exprimait au terme de la première séance d'entraînement des Lions en vue du match amical contre le Pérou, prévu samedi au Stade de France (16h GMT). Le Sénégal affrontera trois jours plus tard la Gambie à Dakar. L'équipe nationale a entamé, lundi, son rassemblement dans la capitale française, avec une bonne partie des 28 joueurs convoqués par Pape Thiaw.

Pape Gueye a indiqué que le groupe restait concentré sur ses objectifs. "L'état d'esprit est positif. Se retrouver tous ensemble nous fait du bien. Nous avons des matchs importants à préparer", a-t-il assuré. Revenant sur la rencontre face au Pérou, il a appelé à une forte mobilisation des supporters sénégalais en France, soulignant que l'équipe nationale n'a pas encore célébré son sacre avec la communauté locale. "Il faut venir nombreux", a-t-il lancé.

Le milieu de terrain, auteur d'une bonne saison avec Villarreal CF (4 buts, 2 passes décisives), a également exprimé sa fierté de jouer au Stade de France. "C'est un plaisir et une fierté. C'est un rêve qui va se réaliser", a-t-il ajouté. Il a évoqué sa progression, estimant avoir gagné en maturité. "C'est le travail et l'âge. Aujourd'hui, je suis un peu plus mature. Je connais mieux mon corps et j'ai la confiance de mes coachs", a-t-il dit.

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