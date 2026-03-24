Burkina Faso: Transformation digitale et communications électroniques - Un résultat jugé satisfaisant de plus de 85% pour 2025

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a tenu sa première session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel, lundi 23 mars 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques veut évaluer les progrès réalisés, au cours de l'année 2025. Pour ce faire, les premiers responsables du département et des structures rattachées se sont réunis, lundi 23 mars 2026, à Ouagadougou pour faire le point de la mise en oeuvre du plan de travail annuel arrêté au 31 décembre 2025. Selon la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, l'année 2025 a été marquée par une amélioration significative de l'accès aux services numériques sur le territoire.

En effet, plus de 400 nouvelles localités ont été connectées pour la première fois, bénéficiant désormais de services de téléphonie et d'internet. Il s'agit pour elle, cette avancée s'inscrit dans la dynamique de réduction de la fracture numérique, notamment dans les zones dites « blanches ». Dans cette même logique, un projet ambitieux, a poursuivi la ministre, a été lancé pour assurer la couverture de 750 nouvelles localités supplémentaires, renforçant ainsi l'engagement des autorités à étendre l'accès aux communications électroniques. Parmi les réalisations majeures, figure l'achèvement de deux « Datacenter ».

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Ces infrastructures stratégiques, pour elle, permettent désormais d'héberger les plateformes et les données sur le territoire national. Au-delà de ces chiffres, plusieurs acquis majeurs témoignent des avancées significatives enregistrées au cours de l'année 2025. Pour la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, la consolidation du réseau informatique de l'administration s'est poursuivie avec l'interconnexion d'environ 100 nouveaux bâtiments administratifs. « Au cours de l'année 2025, 68 nouvelles procédures ont été engagées dans ce processus. A ce jour, 146 procédures sont déjà disponibles en ligne, permettant aux usagers d'accéder à des services publics à distance », a-t-elle soutenu.

La première responsable chargée des Communications électroniques a ajouté que plus de 270 procédures sont actuellement en cours de digitalisation. Dans le domaine de l'inclusion numérique et financière, la signature du contrat-plan entre l'Etat et la Poste a permis de repositionner la Poste-Burkina Faso comme un acteur majeur. Ce partenariat prévoit la mise en place de 20 « maisons du citoyen », destinées à offrir un accès aux services numériques, notamment dans les zones rurales.

La ministre chargée de la Transition digitale a également relevé que l'année 2025 a été marquée par l'organisation réussie de la 20e édition de la Semaine du numérique, un événement majeur qui a mobilisé de nombreux acteurs du secteur. A la date du 31 décembre 2025, s'est-elle réjouie, le bilan global affiche un taux d'exécution de plus de 85 %, un résultat jugé satisfaisant.

Des insuffisances à corriger pour mieux avancer

Malgré ces avancées, certaines insuffisances ont été relevées. Cette session ordinaire, selon la ministre Aminata Zerbo, vise à les analyser en profondeur afin d'en tirer des leçons et d'améliorer la mise en oeuvre des activités futures. Pour l'année 2026, elle a rappelé que l'objectif principal est de consolider les acquis tout en intensifiant les efforts pour la mise en oeuvre des 12 chantiers majeurs de la transformation digitale à l'horizon 2030. Au nombre des projets phares figure la mise en place du système d'identification unique électronique des personnes, avec le lancement du processus d'enrôlement.

« Ce chantier avait connu des difficultés en 2025 en raison d'un appel d'offres infructueux. Toutefois, le processus de recrutement du prestataire est désormais en cours, laissant entrevoir une avancée significative dès 2026 », a-t-elle expliqué. Les efforts de couverture du territoire vont se poursuivre avec la concrétisation du projet concernant les 750 localités déjà identifiées en 2025. Pour la ministre, un second lot de 750 nouvelles localités sera lancé. Afin de doter l'administration d'une infrastructure moderne et performante, elle a annoncé que le gouvernement prévoit la construction d'un nouveau réseau.

Les études sont déjà en cours pour permettre le lancement des travaux dès 2026, avec l'objectif de soutenir efficacement la transformation digitale et la modernisation de l'Etat. Au regard des chantiers en cours et des défis à relever, la ministre Aminata Zerbo a lancé un appel à la mobilisation à l'ensemble des équipes impliquées. Car, a-t-elle souligné, les résultats obtenus en 2025 sont encourageants, mais les ambitions pour 2026 exigent un engagement accru afin d'atteindre les objectifs fixés.