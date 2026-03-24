Sénégal: La Délégation générale aux affaires religieuses offre trente mille exemplaires du Saint Coran à des écoles coraniques

Dakar — Dans le cadre de ses missions de promotion des valeurs religieuses, spirituelles et sociales, la Délégation générale aux affaires religieuses a offert, lundi, 30.000 exemplaires du Saint Coran à plusieurs structures et apprenants, a constaté l'APS.

"Il s'agit d'un don de 30.000 exemplaires du Coran qui nous ont été offerts par un collègue universitaire qui est en Jordanie", a précisé le directeur des affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, Dr Djim Ousmane Dramé lors de la cérémonie de remise.

C'est un don "extrêmement important destiné aux écoles coraniques, aux ligues des imams, aux foyers religieux, les confrères du Sufi, mais également à toute association islamique du Sénégal", a-t-il indiqué, ajoutant : "On a essayé de dresser une liste pour faire bénéficier ce don à plusieurs personnes ici à Dakar, au Fouta, au sud du pays, bref partout au Sénégal".

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S'exprimant lors de la cérémonie de distribution, il a rappelé que le Coran est enseigné au Sénégal depuis pratiquement plus de 1000 ans. "Donc, si on a aujourd'hui plus de 2000 apprenants dans les écoles et des milliers d'écoles coraniques au Sénégal, alors il faut essayer d'accompagner ces daraas et ces maîtres coraniques", a-t-il relevé. La délégation générale aux affaires religieuses a travaillé avec des gouverneurs, des imams, des Khalifes généraux pour faciliter la distribution du don.

"On a essayé vraiment de travailler avec tout le monde pour dresser une liste qui comprend, comme les confréries Soufi, les principales associations islamiques, les principales fédérations d'écoles coraniques, mais également les principales ligues des imams du Sénégal", a précisé Djim Ousmane Dramé.