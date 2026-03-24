Sénégal: Kaolack va abriter la cérémonie officielle de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (Officiel)

23 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La région de Kaolack (centre) a été choisie par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, pour célébrer l'édition 2026 de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (JMT), annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette journée est célébrée chaque 24 mars. Elle constitue un moment majeur de mobilisation internationale, nationale et communautaire autour d'une maladie qui demeure l'une des principales causes de mortalité infectieuse dans le monde. L'édition 2026 est axée sur le thème : "Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : s'engager, investir, agir", un appel fort à la responsabilité collective et à l'action concertée. Evoquant le choix porté sur la région de Kaolack, le texte met en avant "le système de santé de cette région capable de conjuguer proximité, innovation et engagement communautaire".

La même source indique que Kaolack fait partie des régions à charge élevée, avec une dynamique influencée par de la forte mobilité des populations, des zones périurbaines denses, des zones rurales éloignées et avec des déterminants sociaux (pauvreté, habitat précaire, promiscuité).

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La région a enregistré 28 décès liés à la tuberculose en 2025. Ces décès sont majoritairement associés à des diagnostics tardifs, des comorbidités (VIH, diabète), des difficultés d'accès aux soins et des ruptures de suivi thérapeutique. Pour le ministère de la Santé, Kaolack, de par sa position stratégique, sera un pilier de la transformation dans la lutte contre la tuberculose qui reste une "urgence de santé publique au Sénégal".

Lire l'article original sur APS.

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