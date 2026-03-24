Sénégal: Marie-Kone Faye attendue au 'Global Summit for Children' de Washington

23 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Marie-Khone Faye, épouse du chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a fait savoir lundi qu'elle prendra part au "Global Summit for Children", qui se tient mercredi, à Washington, à l'invitation de la Première dame des Etats-Unis d'Amérique, Mélania Trump.

"J'ai le plaisir de vous informer que, sur invitation de la Première dame des Etats-Unis, Mme Melania Trump, je me rendrai à Washington à compter du 23 mars, afin de prendre part au Global Summit for Children qui se tiendra à la Maison blanche (...)", a-t-elle écrit sur sa page Facebook. "Investir dans l'enfance, c'est préparer l'avenir" est le thème de ce sommet mondial consacré à la protection de l'enfance prévu mercredi 25 mars 2026 à la Maison Blanche, la présidence des Etats-Unis d'Amérique.

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