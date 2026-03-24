Madagascar: Hôpitaux Manara - Sept établissements hospitaliers sur huit jugés non conformes

La Cour des comptes révèle des irrégularités dans la construction des hôpitaux manara-penitra (HMP). Sept établissements sur huit ont été payés intégralement alors que les travaux n'étaient pas terminés.

Sept des huit établissements visités entre le 26 et le 30 janvier 2026 ont été intégralement payés alors que les travaux n'étaient pas achevés, révèle le rapport annuel présenté la semaine dernière. La certification de service fait est jugée non conforme.

La mission sur le terrain a constaté des certifications de services non réalisés, suivies de mandatement et de paiement malgré l'inachèvement des travaux, écrit la Cour. Elle demande au ministère de la Santé publique de prendre toutes les mesures administratives et judiciaires nécessaires. Jusqu'ici, le ministère n'a fourni aucune explication supplémentaire.

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Les HMP concernés sont ceux de Morondava, Ankilizato, Vangaindrano, Manakara, Ihosy, Vohibato et Ambositra. La Cour pointe la responsabilité des titulaires de marché. L'entreprise chargée du HMP d'Ankilizato est désormais « en fuite » et injoignable. Les observations générales concernent sept HMP qui ont tous bénéficié d'un paiement total malgré l'inachèvement des travaux, soit une fausse certification de service fait suivie de mandatement et de paiement.

Des promesses d'achèvement par lettre d'engagement ont été formulées dans un délai de deux mois au maximum, soit entre mi-février et fin mars 2026. Le titulaire du marché n'ayant pas pu honorer ses engagements contractuels, le GAC et les membres de la commission de réception sont les premiers concernés dans cette défaillance. Leur audition permettra de déterminer la suite de l'affaire.

Prolongation

Pour le HMP de Morondava, les travaux sont en cours et devraient s'achever vers fin mars 2026, selon le chef de chantier. À Vangaindrano, la construction est achevée à 95 % et l'aménagement extérieur à 90 %. Le ministère central a accordé une prolongation verbale jusqu'au 15 février 2026. À Manakara, les travaux sont également en cours et devraient s'achever vers fin mars 2026, selon le chef de chantier.

Pour Vohibato, les travaux sont entièrement achevés. À Ankilizato, les travaux se poursuivent et devraient s'achever vers fin mars 2026, selon le chef de chantier. À Ihosy, les travaux sont en phase de finition. Enfin, pour Ambositra, les travaux sont en cours et prévus pour s'achever vers fin mars 2026, selon le chef de chantier.

Pour d'autres établissements, certaines infrastructures font défaut. Le logement des responsables et le matériel médical ne sont pas installés, malgré le paiement complet. Selon les normes, un HMP n'est achevé que lorsque la construction, l'aménagement extérieur, le logement des responsables et le matériel médical sont complets.

Au total, la Cour recense 38 HMP construits entre 2011 et 2025 : neuf pendant la transition, quatorze en 2019 et quinze en 2022. Le montant total engagé pour ces infrastructures dépasse 110,8 milliards d'ariary. Pour certains établissements, comme celui d'Andohatapenaka, la Cour note une « accélération anormale » des procédures, avec seulement cinq jours entre la demande d'engagement financier et le virement des fonds.

« Sur les 29 HMP, Farafangana est un modèle de bonne exécution en termes de qualité des travaux ; il lui reste l'équipement en matériel médical pour être opérationnel», poursuit le rapport de la Cour des comptes.