Madagascar: Football matchs amicaux - Les Barea prennent leurs marques en Turquie

Une partie de la sélection en vue des deux matchs amicaux de la fenêtre Fifa entame le regroupement à partir de ce mardi à Antalya, en Turquie.

Le groupe sera au grand complet ce mardi. La délégation malgache des Barea et le staff en vue des deux matchs amicaux durant la fenêtre Fifa du 23 au 31 mars est répartie en cinq vagues. Les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins débarqueront au compte-gouttes en terre turque.

Madagascar jouera deux matchs qui entrent dans le cadre de la préparation de la phase qualificative à la Coupe d'Afrique des nations 2027, qui débutera vers le mois de septembre. Les Barea affronteront, le samedi 28 mars, les Faucons blancs du Kirghizistan, puis ils rencontreront en second match les Nzalang Nacional équato-guinéens, le mardi 31 mars.

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La délégation de Madagascar rallie la Turquie en trois vagues. « La première vague, composée de quelques membres du staff et de tout le matériel, a quitté le pays dimanche. La deuxième, constituée de joueurs locaux, s'est envolée hier, en transit à Istanbul avant de rejoindre Antalya », a expliqué le président de la Fédération malgache de football (FMF), Alfred Randriamanampisoa. Le technicien franco-portugais a convoqué trois locaux, en l'occurrence le gardien de but de l'Elgeco Plus, Michel « Toldo » Ramandimbisoa, et deux défenseurs du Disciples FC, Bono Rabearivelo et Radoniaina Rabemanantsoa.

Matchs dans les jambes

Le gardien de but du club réunionnais La Tamponnaise, Zakanirina Rakotoasimbola, passera au pays ce mardi avant de prendre l'avion pour la Turquie. Les dix-neuf autres joueurs expatriés et le coach Corentin Martins, avec son staff, rejoindront Antalya en deux vagues. La majorité, dirigée par le sélectionneur, a débarqué hier et la deuxième vague est prévue ce mardi.

La plupart des joueurs locaux et expatriés ont encore joué des matchs dans leur championnat respectif ce week-end. Les sélectionnés ont logiquement tous des matchs dans les jambes. Parmi les grands absents de cette sélection figurent le buteur du club soudanais Al Merrikh SC, Fenohasina Gilles, et l'attaquant du club thaïlandais Ratchaburi FC, Njiva Rakotoharimalala.

Le groupe au complet entamera le stage et la préparation aux matchs amicaux à partir de ce mardi. Ce sera la première confrontation entre Madagascar et le Kirghizistan, tandis que les Barea avaient récemment battu les Équato-Guinéens 2-0 lors d'un match amical en décembre en Turquie. Les protégés du coach Corentin Martins disposeront donc de quatre jours pour peaufiner la préparation.