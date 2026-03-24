Madagascar: Mauvaise gestion - Plus d'un milliard d'ariary dépensés dans les reboisements

La Cour des comptes a révélé l'utilisation abusive du compte 46778 . Intervention sociale, économique et financière de l'État - auprès du ministère de l'Économie et des Finances, lors du reboisement.

Dépenses faramineuses. Les activités de reboisement menées par le ministère de l'Économie et des Finances, entre 2022 et 2025, ont coûté 1,013 milliard d'ariary, selon le rapport sur l'audit de ce ministère, publié par la Cour des comptes, en ce mois de mars. Ce rapport a révélé que ce ministère a utilisé de manière « abusive » le compte 46778 - Intervention sociale, économique et financière de l'État - pour couvrir des dépenses liées aux cocktails, déjeuners et tenues de reboisement, durant les années 2022, 2023, 2024, 2025.

Ces dépenses sont « inéluctables et imprévisibles », selon ce rapport.

Une source au sein du ministère explique que le département n'est pas en mesure de justifier ces dépenses. « Tous les responsables en poste à l'époque ne sont plus là, et le personnel a depuis changé. Nous sommes nous-mêmes surpris par ces sommes. », indique-t-elle.

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À en croire les pratiques ministérielles, le MEF n'était pas le seul département à faire des dépenses « abusives » lors du reboisement. Des ministères louent plusieurs véhicules pour transporter leur personnel au site de reboisement, leur offrent des collations, des repas, des boissons, des animations DJ et, parfois, même des artistes sont appelés pour animer l'événement. Ces activités extra coûtent plus cher que les dépenses liées aux activités de reboisement proprement dites. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable estime le coût de reboisement par hectare entre 2 000 000 ariary et 6 000 000 ariary, selon les facteurs, dont la prospection et la délimitation du terrain à reboiser, l'apport d'engrais, le mode de plantation, l'entretien et la mise en place de pare-feu Les jeunes plants, quant à eux, sont, en général, gratuits.

Diminution

Malgré ces dépenses exorbitantes, les résultats restent décevants. La superficie reboisée a diminué au fil des années, passant de 78 000 ha en 2023 à près de 77 000 ha en 2024, puis à 69 000 ha en 2025, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Parmi les millions de jeunes plants plantés pendant cette période, nombreux sont ceux qui n'ont pas survécu. En décembre 2025, le ministère a indiqué que « le taux de réussite des plantations avait avoisiné 69 % l'année dernière ».

« Depuis combien d'années le reboisement est pratiqué ? Les résultats montrent une diminution des forêts : quelle conclusion doit-on en tirer ? Peut-être que certaines pratiques devraient être révisées. Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres et d'organiser des pique-niques, mais aussi de réfléchir à la manière d'impliquer réellement les habitants. Comment les inciter à participer activement pour en tirer un bénéfice durable ? », avait indiqué Yves Mong, directeur du Centre national de recherche sur l'environnement (CNRE), lors d'un débat sur l'amélioration de la gouvernance de la biodiversité, la semaine dernière.