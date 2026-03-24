Afrique: Zone G20 - La croissance du PIB ralentit à 0,7% au 4e trimestre 2025

La croissance du Pib (Produit intérieur brut) dans la zone du G20 a ralenti à 0.7 % au quatrième trimestre de 2025, selon des estimations provisoires, après 0.9 % au trimestre précédent.

Selon un communiqué de presse, le Canada et la Corée ont enregistré des contractions de 0.2 % au T4, après des croissances de 0.6 % et 1.3 %, respectivement, au T3. Aux États-Unis[1], la croissance a ralenti, passant de 1.1 % au T3 à 0.2 % au T4, reflétant en partie l'impact de la paralysie budgétaire du gouvernement (« shutdown ») au cours du dernier trimestre de l'année.

La croissance a également ralenti en Türkiye (de 1.0 % à 0.4 %), et plus marginalement en France (de 0.5 % à 0.2 %) et en Inde (de 2.1 % à 1.8 %). En revanche, renseigne la même source, plusieurs pays du G20 ont enregistré une croissance plus forte ou stable au T4 par rapport au T3 2025. La croissance s'est nettement redressée au Japon (de -0.7 % à 0.3 %) et au Mexique (de 0.1 % à 0.9 %).

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Des accélérations plus modérées ont été observées en Afrique du Sud (de 0.3 % à 0.4 %), en Allemagne (de 0.0 % à 0.3 %), en Arabie saoudite (de 1.2 % à 1.4 %), en Australie (de 0.5 % à 0.8 %), au Brésil (de 0.0 % à 0.1 %), en Chine (de 1.1 % à 1.2 %) et en Italie (de 0.2 % à 0.3 %). La croissance est restée inchangée en Indonésie (à 1.3 %) et au Royaume-Uni (à 0.1 %).

Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le PIB de la zone du G20 a été supérieur de 3.2 % au T4 2025 (tableau 2). Parmi les économies du G20 pour lesquelles des données sont disponibles, l'Inde a enregistré la croissance en glissement annuel la plus élevée (7.6 %), tandis que l'Allemagne a enregistré la plus faible (0.4 %).

Les premières estimations annuelles indiquent que la croissance du Pib du G20 a légèrement augmenté pour atteindre 3.4 % en 2025, contre 3.2 % en 2024. Parmi les pays du G20 pour lesquels des données sont disponibles, l'Inde a enregistré la plus forte croissance annuelle (7.5 %), suivie par l'Indonésie (5.1 %) et la Chine (5.0 %), tandis que l'Italie (0.5 %) et l'Allemagne (0.2 %) ont enregistré les plus faibles taux de croissance. La croissance dans la zone Ocde, précise-t-on, est restée stable à 1.8 % en 2025.