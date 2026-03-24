Madagascar: Mahajanga - L'omc constate des dégâts environnementaux

Face aux dégâts causés par l'extraction de sable abusive et incessante dans la carrière de Maroala et Soaniadanana, dans le fokontany d'Amborovy, l'Organe mixte de conception ou OMC a effectué une descente sur place, mercredi dernier.

Le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, a dirigé cette opération avec les autorités locales, dont le maire et les éléments des forces de défense et de sécurité. Les avis sont partagés entre les fokonolona. Le propriétaire de la carrière, avec des partisans, a avoué que le commerce marche bien et que cela crée des emplois. « La carrière existe déjà depuis longtemps. Nous sommes d'accord pour les activités d'extraction de sable car elles rapportent de l'argent et créent des emplois. Pourquoi aujourd'hui s'opposent-ils à cette activité ? », a déclaré la porte-parole.

Mais les riverains et fokonolona ont contesté les activités qui détruisent et provoquent des gouffres profonds autour de ce site d'extraction de sable dans le fokontany d'Amborovy.

« Nous craignons pour l'avenir de nos enfants. Il faut fermer les carrières à Maroala, compte tenu des nombreuses habitations aux alentours. Notre vie, ainsi que l'environnement, sont en danger », a soutenu une mère de famille.

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D'autres habitations sont également menacées, et leurs propriétaires ont été contraints de vendre leur terrain aux exploitants de carrières sur place, tant leurs maisons risquaient de s'effondrer. Il ne reste plus que quelques mètres avant que d'autres maisons ne soient à leur tour englouties ou ne s'effondrent.

« Les zones situées autour des sites de carrière sont en danger. Nous nous sommes rendus sur place et avons constaté l'ampleur des dégâts causés à l'environnement. Des maisons menacent de s'effondrer aux abords de ces carrières et, d'ailleurs, certains propriétaires ont autorisé l'exploitation sur leur terrain. Un procès-verbal sera dressé. Les services concernés vont examiner la situation. Chaque responsable, y compris la commune et le tribunal, prendra sa décision. Nous allons nous réunir afin d'arrêter les mesures à prendre », a promis le préfet de Mahajanga.

Les carrières de sable ont été fermées dans la commune urbaine de Mahajanga en raison des dégâts causés à l'environnement. Les activités ont été transférées à Ambalakida, dans le district de Mahajanga II.