Madagascar: Anomalies de Construction - « Havoria » dans le collimateur de la Cour des comptes

Un marché public destiné à valoriser le patrimoine audiovisuel malgache soulève de sérieuses interrogations sur sa réalisation et sa conformité.

Le projet de construction du bâtiment technique de l'Auditorium et musée de l'audiovisuel Havoria, lancé en 2021 par le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) pour un montant de 4,4 milliards d'ariary, suscite aujourd'hui des inquiétudes chez les autorités et les observateurs. Selon le rapport de la Cour des comptes, le chantier, destiné à promouvoir la culture malgache et préserver le patrimoine audiovisuel, devait initialement être achevé en 90 jours. Or, les documents analysés révèlent que les travaux auraient été exécutés et réceptionnés en seulement huit jours, du 8 au 16 décembre 2021, avec un paiement intégral des prestations.

Ce délai, jugé « irréaliste» par la Cour des comptes, soulève de fortes suspicions quant à la qualité réelle des travaux et à la fiabilité de la réception provisoire. L'institution met également en évidence les limites du contrôle exercé : compte tenu de la brièveté du délai et de la dégradation rapide de l'ouvrage, la commission de réception n'aurait pas pu vérifier rigoureusement la conformité des prestations effectuées. Les fissures constatées sur le bâtiment confirment ces inquiétudes.

Directive

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Depuis 2023, le bâtiment Havoria reste ouvert et abrite les équipements restants de la TVM et de l'ORTM, ainsi que des photographies du personnel ayant travaillé à la télévision malgache. Bien que le site soit accessible, il n'a pas encore pleinement rempli sa mission de valorisation du patrimoine audiovisuel.

Interrogé sur cette affaire, le ministère de la Communication et de la Culture a indiqué qu'une directive présidentielle devra être appliquée et que le dossier était suivi bien avant la constatation des anomalies du marché. Le ministère confirme les irrégularités relevées par la Cour des comptes et précise que le nouveau ministre devra désormais engager les procédures nécessaires pour régulariser la situation et gérer les affaires courantes liées à ce projet.

Cette affaire met en lumière les enjeux liés à la transparence et au contrôle des marchés publics culturels, ainsi que la nécessité de garantir la qualité et la pérennité des infrastructures destinées à préserver le patrimoine malgache.