Madagascar: Jubilé - La météorologie fait face à un manque de moyens

24 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Madagascar doit renforcer ses stations météorologiques.

La direction générale de la Météorologie est confrontée à un manque important d'équipements. Il a été révélé, hier, dans le cadre de la célébration de ses 125e années à Ampandrianomby, qu'il lui manque des stations synoptiques, hydrologiques et marégraphiques, ainsi que des radars, pour assurer une couverture complète du territoire, notamment des zones encore enclavées. «Chaque district devrait être équipé d'une station synoptique, au moins. Ce qui fait que nous devrions en disposer 119 au moins, alors que nous n'en disposons que 23, actuellement. Les radars, par ailleurs, ne sont plus opérationnels depuis 50 ans», explique une source auprès de cette direction générale de la Météorologie.

Ce manque de matériel a de l'impact sur les prévisions météorologiques. «Faute de matériel, nous sommes obligés de donner des prévisions vagues. Nous ne pouvons pas donner de prévisions spécifiques par région», enchaîne-t-elle.

Ces stations et radars permettent de mesurer, entre autres, les températures, les précipitations, la pression atmosphérique, l'humidité de l'atmosphère, le vent, le rayonnement solaire, le niveau et le débit d'eau des fleuves et rivières, et de la mer.

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Des projets seraient en vue avec des partenaires pour l'installation de radars au Nord, au Centre et à l'Ouest du pays. Madagascar s'engage, par ailleurs, dans la production et le déploiement de stations de mesures automatiques. La direction générale de la Météorologie se fixe comme objectif d'installer une station dans chaque commune, afin de rapprocher l'information des populations et d'améliorer les systèmes d'alerte précoce au niveau de chaque localité.

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