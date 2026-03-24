Madagascar: Mahamasina - Une portion de route perturbée pendant quatre mois

La circulation connaît des perturbations dans les quartiers de Mahamasina depuis hier, sur la route Rakotobe. En cause, des travaux de réhabilitation routière d'envergure qui s'étendront jusqu'au 11 juillet.

Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Sogea Satom dans le cadre du projet PIAA2. L'arrêt des taxis-be situé devant le commissariat du 5e arrondissement est supprimé et transféré provisoirement devant le marché de la commune à Anosy.

Plusieurs axes stratégiques sont temporairement fermés à la circulation, notamment à Anosy ainsi qu'au niveau du rond-point de la police du 5e arrondissement à Mahamasina. Les usagers devront donc s'attendre à des ralentissements et à des déviations dans les environs.

Face à cette situation, des mesures d'organisation de la circulation ont été mises en place par les autorités compétentes. Des itinéraires alternatifs sont prévus afin de limiter les embouteillages et d'assurer une certaine fluidité du trafic. Par contre, des embouteillages ont été aperçus sur cet axe.

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À terme, ces aménagements devraient permettre d'améliorer durablement la circulation et les conditions de vie des riverains, en réduisant notamment les problèmes d'engorgement et d'inondation dans ces quartiers névralgiques de la capitale.