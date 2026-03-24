Tunisie: L'Université de Jendouba - Signature d'une convention avec la JCI pour booster l'entrepreneuriat

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Université de Jendouba a signé une convention de partenariat avec la Jeune Chambre Internationale (JCI) visant à développer l'esprit d'initiative et de leadership chez les étudiants.

Selon un communiqué publié par la présidence de l'université lundi soir, cet accord encourage les jeunes à concevoir des projets innovants ou à impact social, en priorité ceux liés aux enjeux de développement local et durable.

Le partenariat ambitionne également de renforcer les compétences des étudiants à travers des formations en communication, un accompagnement personnalisé de leurs projets et l'amélioration de leur employabilité pour faciliter leur insertion sur le marché du travail.

Enfin, la convention prévoit de préparer les futurs auto-entrepreneurs en les informant sur les incitations financières offertes par la législation en vigueur dans les domaines de la formation et de l'investissement. L'objectif est de les orienter vers des secteurs adaptés aux spécificités de leur région d'implantation, tout en leur permettant d'identifier les opportunités locales pour les transformer en projets qualitatifs et pérennes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.