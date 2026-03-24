Tunisie: L'Université de Jendouba - Signature d'une convention avec la JCI pour booster l'entrepreneuriat

L'Université de Jendouba a signé une convention de partenariat avec la Jeune Chambre Internationale (JCI) visant à développer l'esprit d'initiative et de leadership chez les étudiants.

Selon un communiqué publié par la présidence de l'université lundi soir, cet accord encourage les jeunes à concevoir des projets innovants ou à impact social, en priorité ceux liés aux enjeux de développement local et durable.

Le partenariat ambitionne également de renforcer les compétences des étudiants à travers des formations en communication, un accompagnement personnalisé de leurs projets et l'amélioration de leur employabilité pour faciliter leur insertion sur le marché du travail.

Enfin, la convention prévoit de préparer les futurs auto-entrepreneurs en les informant sur les incitations financières offertes par la législation en vigueur dans les domaines de la formation et de l'investissement. L'objectif est de les orienter vers des secteurs adaptés aux spécificités de leur région d'implantation, tout en leur permettant d'identifier les opportunités locales pour les transformer en projets qualitatifs et pérennes.