Tunisie: Opérateurs de téléphonie - Un chiffre d'affaires qui dépasse les 4 100 millions de dinars en 2025

24 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le chiffre d'affaires du secteur des télécommunications en Tunisie, en particulier des fournisseurs d'accès à Internet, a atteint 4 101,35 millions de dinars au cours de l'année 2025.

Selon des données statistiques récentes publiées par l'Autorité nationale des communications, la performance des acteurs économiques varie, avec une tendance croissante vers les services de données au détriment des appels vocaux.

Les chiffres montrent une domination des services Internet (Data) sur le marché, avec des revenus de l'Internet mobile (Data Mobile) s'élevant à 1 415 millions de dinars (+9,1 %), suivis de l'Internet fixe (Data Fixe) à 1 384 millions de dinars (+9,4 %).

En revanche, les services de téléphonie mobile ont enregistré une baisse de -8,0 % (1 001 million de dinars), et les services de téléphonie fixe ont chuté de -19,6 % (72 millions de dinars).

Quant à la technologie d'accès sans fil fixe (FWA), ses revenus ont atteint 58,63 millions de dinars, soit 4,2 % du marché de l'Internet fixe.

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