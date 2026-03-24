Tunisie: ARP - Demain, une journée d'étude sur la facturation électronique

L'ARP organise, demain mercredi, une journée d'étude consacrée au système de facturation électronique.

Le programme de cette journée comprend, en plus de l'allocution d'ouverture du président du Conseil des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, des interventions de Maher Ktari, président de la Commission des finances et du budget, et de Sami Raïs, président de la Commission de l'organisation de l'administration, de son développement, de la digitalisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Plusieurs experts interviendront lors de cette journée, notamment Mohamed Salah Ayari, universitaire, conseiller fiscal et membre de l'Union des experts fiscaux arabes, Imed Zair, directeur général à la Direction générale des études et de la législation au ministère des Finances, Sana Haouari, directrice générale des technologies de l'information au ministère des Technologies de la communication, ainsi que Maher Cheikhaoui, conseiller auprès de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Une intervention est également prévue de Faouzi Toumi, secrétaire général de l'Ordre des experts-comptables de Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, prendront part à cette journée d'étude Laroussi Zguir, secrétaire général de l'Ordre national des avocats de Tunisie, Rim Ghachem Attia, présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins, Ihsen Zraï, membre du Conseil de l'Ordre des ingénieurs et vice-président du bureau des services d'ingénierie, ainsi que Mehdi Bahri, membre du bureau exécutif national de CONECT.