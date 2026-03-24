Madagascar: Comédie musicale - Ny « Feon'ny ala » fait entendre sa voix auprès des enfants

Samedi dernier, plus de 400 enfants ont eu l'opportunité unique d'assister à « La Voix de la forêt Ny Feon'ny Ala » au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato, une comédie musicale d'une heure et demie proposée par Okalou Event S.A., en partenariat avec Teach For Madagascar. Inspirée des ouvrages Diary Nofy, cette création originale a transporté son jeune public dans un univers poétique et immersif, mêlant théâtre, chants, danses et musique live, et réunissant majoritairement des enfants de moins de 12 ans venus d'écoles publiques et d'institutions diverses, dont dix-sept associations et EPP, parrainés par des entreprises et particuliers.

L'histoire met en scène Aina, une petite fille curieuse qui découvre les secrets de la forêt. Accompagnée de Noely, une tortue gardienne, elle apprend à écouter et protéger la nature. Confrontée aux feux de brousse et aux dangers de la forêt, Aina devient elle-même gardienne, transmettant ce rôle aux générations suivantes.

Spectaculaire

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Pour renforcer l'immersion, un décor spectaculaire a été conçu : un arbre géant trônait au centre de la scène, soutenu par des effets spéciaux réalistes, allant jusqu'aux flammes et à la pyrotechnie, qui ont émerveillé et parfois impressionné les enfants. Les costumes, riches et soignés, représentaient des animaux tels que des lémuriens, des crocodiles, des poissons et des tortues. La scénographie a harmonieusement mêlé styles malgaches, pop française et pop malgache, créant un univers riche et vivant.

Au-delà de l'aspect artistique, l'événement avait un objectif éducatif et inclusif fort. Les « tickets du coeur » ont permis à plus de 400 enfants de vivre cette expérience et de recevoir le message de sensibilisation à la protection de la forêt, dans un langage accessible, intégrant des termes en malgache adaptés aux jeunes spectateurs. Une partie des fonds collectés sera utilisée pour réimprimer des outils et livres éducatifs destinés aux 23 régions de Madagascar, assurant ainsi la continuité du projet Diary Nofy.

Pour Andy Rasoanarivo, directeur général d'Okalou Event S.A., chaque chant, chaque scène et chaque geste du spectacle est un outil pour éveiller les consciences, transmettre des valeurs et inspirer les jeunes générations. À travers « La Voix de la forêt », l'éducation, la culture et la protection de l'environnement se conjuguent pour offrir aux enfants une expérience inoubliable, à la fois ludique, pédagogique et immersive.