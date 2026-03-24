Madagascar: Natation - Championnats d' Analamanga, Marie Ange et Loane actualisent trois meilleures performances

24 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Trois nouveaux meilleurs temps.

Deux nageuses ont brillé en actualisant trois meilleures performances durant les championnats d'Analamanga de natation ce week-end à la piscine de l'Académie nationale des sports à Ampefiloha. La nageuse de l'Association sportive de Saint-Michel natation, Marie Ange Praxas Andrianaho, a amélioré deux meilleures performances dans la catégorie des 17 ans.

Marie Ange a signé le meilleur chrono de 5:01,45 en 400 m nage libre, actualisant l'ancien temps de Murielle Tiana Henintsoa Rabarijaona de l'Esca (5:01,50). Elle a également amélioré son propre meilleur chrono de la catégorie en 1500 m nage libre de 20:11,34 contre 21:32,83, effectué par Miranda Razafindrandretsa de Sainte Jeanne d'Arc Boeny.

Loane Ianitriniala Ratefinanahary, de l'Esca, a signé la troisième meilleure performance dans la catégorie des 18 ans sur 200m papillon, avec un temps de 2:47,82, contre 2:47,89 réalisé en février de cette année. Le sommet régional a réuni 267 nageurs issus de onze clubs d'Analamanga et de deux clubs du Vakinankaratra. Le championnat d'Analamanga a servi de préparation aux championnats de Madagascar, prévus du 3 au 5 avril, ainsi qu'aux championnats d'Afrique, qui se tiendront du 5 au 10 mai au Ghana.

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