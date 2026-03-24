Tunisie: Chef de l'Etat - Impératif de relever les multiples défis sociaux et économiques rencontrés par la Tunisie en dépit du lourd héritage

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu, hier au palais de Carthage, avec la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafarani Zenzri, les ministres des Finances, Michkat Slama Khaledi, de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et des Affaires sociales, Issam Lahmar.

Le chef de l'État a mis en relief, à cette occasion, les multiples défis économiques et sociaux rencontrés par la Tunisie.

Il a souligné l'impératif de relever ces défis, en dépit du lourd héritage résultant de choix se hissant au rang de crime, et malgré les fonds spoliés et les réseaux de corruption qui se sont étendus, et dont certains acteurs croient qu'ils sont au-dessus de la loi et qu'ils ne seront pas atteints par la juste pour une reddition des comptes conformément à la demande du peuple.

Le Président de la République a précisé que de nombreux événements successifs indiquent clairement que « des poches de résistance » s'organisent de manière flagrante. Il a souligné que le peuple a démasqué ces manoeuvres et déjoué leurs plans.

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« Ces parties se déplacent d'une stratégie à une autre et n'hésitent pas à recourir à tous les moyens pour atteindre leurs objectifs d'attiser les tensions sociales », a encore expliqué le Président de la République.

Cette réunion a, notamment, abordé plusieurs axes, parmi lesquels l'application des dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour l'année 2026 procédant à une revalorisation des salaires et traitements dans les secteurs public et privé, ainsi que des pensions des retraités, au titre des exercices 2026 et 2027

Selon un communiqué de la présidence de la République, le Chef de l'Etat a, également, évoqué la question des chômeurs de longue durée, soulignant la volonté d'identifier des solutions équitables à leur égard.

Tout responsable doit comprendre leur souffrance et s'employer à atténuer les difficultés cumulées, plus encore, il doit se mettre à leur place, a indiqué le Chef de l'Etat.

Le Président de la République a conclu en rappelant que de nombreuses lignes de financement ont été mobilisées, tout en réitérant l'engagement à rester fidèles au serment et à la parole donnée.

Il n'y a plus de place pour la vente des illusions, ni pour les chimères, a-t-il appuyé, ajoutant que l'avenir se construit non par des communiqués, mais par des actions concrètes dans tous les secteurs et toutes les régions.

Quant aux responsables non sensibles à ce dossier ou qui se dérobent à leurs obligations, ils seront remplacés par ceux qui qui agissant, a-t-il encore dit.