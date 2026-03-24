Afrique: Francophonie pongiste internationale - La Côte d'Ivoire suspendue !

La Côte d'Ivoire est momentanément exclue de la scène internationale francophone du tennis de table. Cette mise à l'écart a été signifiée à la Fédération ivoirienne de tennis de table (Fitt), au Comité national olympique de Côte d'Ivoire (Cno-Civ), au ministère des Sports et à la région ouest-africaine de tennis de table.

La décision fait « suite aux nombreuses irrégularités signalées lors de l'assemblée générale du 1er janvier 2026, notamment l'interdiction faite à certains dirigeants de clubs d'accéder à la salle et le non-respect des textes réglementaires. Notre organisation a été saisie par plusieurs clubs affiliés à votre fédération. Nous vous avons adressé un courrier afin d'obtenir des explications, mais vous n'avez pas jugé utile de nous répondre », mentionne le courrier de la Francophonie pongiste internationale.

Pour l'instance internationale, « ces éléments soulèvent de sérieuses préoccupations quant au respect des principes de transparence, d'équité et de bonne gouvernance, face auxquels nous ne pouvons rester sans réaction ». Toujours selon la note, la Francophonie pongiste internationale attend « un retour à un fonctionnement conforme aux principes de bonne gouvernance sportive ».

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Cela est triste pour une discipline sportive qui, naguère, était considérée comme l'un des fleurons du sport en Côte d'Ivoire, avec des joueurs comme Somian Benjamin et Kreman Oscar, qui brillaient de mille feux.

Vivement que le ministère des Sports intervienne pour que la paix revienne dans cette discipline, avec des dirigeants responsables et prêts à encadrer la jeunesse.