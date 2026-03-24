Madagascar: Mister Smatchin 2026 - Erigio Dahy porte haut les couleurs de la Sava

Longtemps resté dans l'ombre, Erigio Dahy fait aujourd'hui une entrée remarquée sur le devant de la scène. Élu Mister Smatchin 2026, ce jeune homme originaire d'Antalaha transforme son parcours personnel en une véritable source d'inspiration, porté par une volonté profonde de prouver sa valeur et celle de son pays.

Né le 19 avril 2000 à Andranomena, dans la région Sava, Erigio Dahy est le fils unique de Rivozafy Lily Yvette. Il grandit à Antalaha, où il construit les bases de son parcours académique avec sérieux et persévérance. Il obtient une licence en lettres anglophones à l'Université de la Sava (CURSA), un chemin qu'il affirme avoir parcouru avec rigueur, en se préparant aussi bien mentalement que physiquement pour atteindre ses objectifs.

Mais au-delà des diplômes, c'est une quête personnelle qui guide son engagement. Se décrivant autrefois comme quelqu'un de discret, il choisit de se lancer dans les concours de beauté pour changer son image et affirmer son identité. Son élection en tant que Mister CURSA marque un tournant décisif : elle lui apporte visibilité et reconnaissance, tout en renforçant sa confiance en lui. Une dynamique qu'il souhaite aujourd'hui poursuivre à une échelle plus large.

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Son sacre en tant que Mister Smatchin 2026 représente ainsi bien plus qu'un titre. « Je suis très fier d'avoir représenté ma région et mon université », confie-t-il, submergé d'émotions face à cette opportunité qu'il qualifie de « très grande ». Il exprime également sa gratitude envers les organisateurs, ses supporters et surtout sa famille, qui l'ont soutenu tout au long de son parcours.