Madagascar: Hanbdball - La Fédération enclenche sa révolution

Trois mois après son installation, la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération malagasy de handball affiche ses ambitions : performance, discipline et transparence pour relancer la sélection nationale.

La Fédération malagasy de handball (FMHB) entre dans une nouvelle ère. Vendredi, au siège du Comité olympique malgache, elle a présenté son nouveau logo, symbole d'un renouveau engagé depuis l'arrivée de son nouveau bureau. Au-delà de l'image, c'est surtout un changement de méthode qui est annoncé.

Le président Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao Andriamanga a détaillé les grandes lignes de cette réforme. « À partir de maintenant, chaque athlète sera fiché et suivi pendant toute l'année. Il n'y a plus d'athlètes qui se disent que figurer dans l'équipe nationale est un droit acquis », affirme-t-il. La sélection reposera désormais sur les performances et le comportement, avec une exigence accrue.

Dans cette dynamique, la FMHB prévoit également la mise en place d'une commission de suivi intégrant des journalistes sportifs. Objectif : garantir plus de transparence dans l'évaluation des joueurs et joueuses avant la publication des listes nationales. Une initiative inédite qui pourrait redéfinir les standards de gestion du handball malgache.