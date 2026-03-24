Madagascar: Mahajanga - La situation des sinistrés se fragilise

Après le passage du cyclone Fytia, fin janvier, la situation de certains sinistrés dans les régions Boeny et Betsiboka reste critique. De nombreuses familles peinent toujours à se reconstruire. Dans ce contexte, Airtel Madagascar et la Fondation Airtel Africa ont renforcé leurs actions de solidarité en faveur des familles touchées. Ils y ont apporté une aide d'urgence, en ce mois de mars. À Mahajanga, 500 foyers ont bénéficié de kits d'urgence et de vivres destinés à soulager des conditions de vie fortement dégradées par les intempéries.

L'opération s'est ensuite étendue le long de la RN4, notamment à Maevatanàna et Ambondromamy, où d'autres distributions ont été organisées. Au total, 900 foyers ont reçu une assistance dans l'ensemble des zones concernées.

"Face aux conséquences d'une catastrophe naturelle, la solidarité est essentielle. Dans ces moments d'urgence, il est important d'apporter une aide immédiate, mais aussi d'accompagner les communautés dans un processus de reconstruction humaine. À travers cette mobilisation, Airtel Madagascar souhaite réaffirmer son engagement auprès de la population, non seulement pour répondre aux besoins immédiats, mais aussi pour contribuer à redonner espoir et dignité aux familles touchées", a indiqué le directeur marketing d'Airtel Madagascar, Marcel Mpondo.