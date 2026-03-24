Madagascar: Antsiranana au rythme du vivre-ensemble

Antsiranana a vécu, ce week-end, deux grandes célébrations religieuses simultanées. Ces événements ont montré l'unité et la cohésion sociale de la ville.

Antsiranana a vécu, ce week-end, un moment singulier où spiritualité et cohésion sociale se sont entremêlées. Deux grandes célébrations religieuses, portées par des communautés différentes, se sont déroulées simultanément, révélant un visage uni et apaisé de la ville.

Entre ferveur religieuse, élans de solidarité et témoignages de foi, la ville d'Antsiranana a connu un week-end exceptionnel, rythmé par deux célébrations religieuses distinctes. Les fidèles musulmans ont célébré l'Eid el-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du ramadan. De leur côté, les fidèles catholiques ont effectué leur traditionnel chemin de croix à la Montagne des Français, en prélude à Pâques.

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Dans la capitale du Nord, la coïncidence de ces deux fêtes religieuses a offert un rare moment de communion entre communautés pendant lequel se mêlent tradition, spiritualité et vivre-ensemble. Il ressort que ces deux événements ont contribué à rapprocher une partie de la population d'Antsiranana. Entre prières, festivités et rassemblements populaires, la ville a vibré au rythme de la diversité et du vivre-ensemble.

Au lever du jour, les espaces ouverts comme le Kianjasoa se transforment en vastes lieux de recueillement. Les silhouettes vêtues de longues tenues immaculées s'alignent dans un silence habité. Puis, peu à peu, la ferveur laisse place à la célébration. Les rues s'animent, les cortèges s'étirent, les chants et les salutations se mêlent aux éclats de rire, dans une ambiance à la fois solennelle et joyeuse. L'Eid devient alors aussi une fête sociale, marquée par le partage des repas et la générosité qui ont également rythmé cette journée.

Cohésion sociale

De l'autre côté, à dix kilomètres de la ville, les fidèles catholiques ont perpétué une tradition bien ancrée : le pèlerinage à la Montagne des Français, inscrit dans le calendrier local. Dans une atmosphère de recueillement, familles et groupes de croyants ont gravi les sentiers pour participer aux temps de prière et de méditation, appelés communément «chemin de croix».

Sur les routes menant à la Montagne des Français, d'autres scènes se dessinent. Des familles, sacs et provisions à la main, avancent à pied ou en véhicule. L'atmosphère y est différente, plus posée, presque contemplative. Une fois arrivées, certaines s'installent à l'ombre des arbres, tandis que d'autres entament la montée. Les chants religieux se mêlent au souffle du vent.

Mais au-delà des pratiques distinctes, c'est un phénomène plus subtil qui a marqué les esprits. Une partie de la population a pris part aux deux dynamiques. Après avoir célébré l'Eid dans leurs habits traditionnels, certains ont changé de tenue pour rejoindre, dans un esprit de détente et de convivialité, les rassemblements à la Montagne des Français, souvent associés à des moments de pique-nique.

Cette circulation entre espaces religieux et moments festifs témoigne d'une réalité propre à la capitale du Nord, une capacité à transcender les différences pour privilégier le vivre-ensemble. Dans une ville où les identités se croisent, ce week-end a illustré, de manière concrète, une forme de cohésion sociale nourrie par le respect mutuel et le partage.

« Lors de l'Eid Mubarak, nous avons respecté le temps de la prière. Nous nous sommes rendus au grand rassemblement sur le terrain de prière, et nos enfants ont accompagné leur père pour y prendre part. Puis, le dimanche venu, cela ne nous a nullement empêchés d'aller à la Montagne des Français pour accomplir le chemin de croix. Mieux encore, c'est lui-même qui a préparé notre repas et nous l'a apporté sur place », a témoigné Francine Raharisoa, mariée depuis des années à un fidèle musulman.