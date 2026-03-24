Madagascar: The voice - Samuela rejoint l'équipe d'Amel Bent

La jeune chanteuse malgache Samuela fait sensation et conquiert immédiatement tous les coachs lors de son audition à l'aveugle de The Voice France.

À seulement 19 ans, elle affirme déjà son talent avec une grande assurance et captive dès les premières notes. Son audition, révélée dans le teaser de l'émission, suscite un véritable duel entre Amel Bent et Tayc, tous deux déterminés à la compter dans leur équipe. En faisant se retourner les quatre fauteuils, Samuela confirme l'étendue de son potentiel et la force de sa voix.

Pour assurer sa victoire, Amel Bent utilise son « mute » stratégique afin de bloquer ses concurrents et garantir à Samuela une place dans son équipe. La coach ne tarit pas d'éloges: « Tu fais partie des plus belles voix que j'aie entendues ces dix dernières années en France », un compliment qui souligne l'impact et la justesse de la prestation. Samuela choisit ainsi de rejoindre Amel Bent, scellant un duo prometteur.

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La jeune artiste malgache a interprété « What was I made for » de Billie Eilish avec une maîtrise vocale impressionnante, alliant émotion et technicité. Avec cette entrée remarquée, elle redéfinit les standards de l'émission et s'impose comme l'une des candidates les plus prometteuses de cette saison. Forte de son expérience nationale, Samuela ambitionne désormais de séduire le public français et de relever les défis de The Voice France, portée par les encouragements enthousiastes de sa coach : « On va gagner The Voice, toi et moi, cette année ! »