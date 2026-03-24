Madagascar: Nosy Be - Un passager emprisonné pour trafic d'or

Un ressortissant indien est maintenu en détention à Nosy Be. Il avait été arrêté en possession de plus de 400 grammes d'or alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol.

Un mandat de dépôt a été prononcé contre un ressortissant indien poursuivi pour trafic d'or. Cet individu se trouve derrière les barreaux à Nosy Be depuis le 21 mars. Il a été interpellé le 17 mars à 13h30 à l'aéroport international Fascène par la Police de l'air et des frontières (PAF), alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol d'Ethiopian Airlines. Son comportement suspect avait conduit les agents à procéder à une fouille physique.

L'or n'était transporté ni dans un sac ni dans une valise, mais soigneusement dissimulé dans le sous-vêtement du passager. Les policiers ont découvert un paquet de 841 grammes, compact et enveloppé de ruban adhésif noir. À première vue, il ressemblait à une masse informe, mais les analyses ont révélé qu'il contenait plus de 400 grammes d'or pur, mélangé à des poudres non identifiées.

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Le suspect a été emmené et placé en garde à vue à la Direction régionale de la Sécurité publique de Diana pour enquête. Le dossier a été présenté au parquet le samedi et l'Indien a été placé en détention préventive. Conformément à la procédure, l'or intercepté a été remis à la Banque centrale, considérée comme le lieu sûr pour la conservation des métaux précieux saisis.

Dispositifs

Cette arrestation illustre la vigilance de la PAF dans la lutte contre le trafic illicite de ressources naturelles, malgré l'insuffisance d'équipements modernes. À l'aéroport international d'Ivato, la récente installation de bodyscanners a rendu plus difficile la sortie frauduleuse des trafiquants. Ces derniers tentent désormais de contourner ces contrôles en empruntant d'autres plateformes, comme celle de Nosy Be, encore dépourvue de tels dispositifs. Les autorités aéroportuaires avaient d'ailleurs alerté, dès le début de l'année, sur cette nouvelle stratégie des pilleurs de ressources minières.

Il y a trois mois, à l'aéroport Fascène, un ressortissant letton avait été appréhendé en possession de 8,5 kilos de cocaïne et de haschisch. Ces cas récents prouvent que, même sans technologie de pointe, la vigilance des agents reste au cœur de la lutte pour déjouer les tentatives de trafic, selon un membre de la Police aux frontières de l'île aux parfums.