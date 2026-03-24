Congo-Kinshasa: Le marché Kamayi de Kananga envahi par des immondices

24 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des tas d'immondices recouvrent le sol du marché Kamayi de Kananga (Kasai-Central). Ces déchets sont visibles le long de l'avenue reliant le marché à la station de la Radio-Télévision Nationale Congolaise (RTNC/Kananga), a constaté lundi 23 mars un reporter de Radio Okapi. Une situation qui complique la circulation sur ce tronçon et inquiète les habitants.

Selon des sources locales, ces déchets seraient jetés par des vendeurs. Des dépôts de vivres érigés anarchiquement évacuent leurs déchets en plein air, détériorant davantage l'environnement. Ce qui expose la population à des risques sanitaires. D'après certains riverains, la situation se dégrade à chaque pluie, lorsque les immondices se mêlent à la boue, rendant la circulation encore plus difficile.

Kabasele Gabriel témoigne :

« Devant le marché Kamayi, il y a tellement d'immondices. Avec les pluies récentes, il y a aussi de la boue. Il est difficile de passer, même à pied ».

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Cependant, le préposé adjoint du marché Kamayi rejette les accusations d'évacuation des déchets en plein air sur le marché.

Il affirme que les déchets évacués du marché sont habituellement déversés dans un ravin prévu à cet effet. Selon lui, ce sont plutôt les habitants du quartier qui déposent leurs déchets au coeur du marché.

Il précise toutefois qu'une correspondance officielle a déjà été adressée aux autorités urbaines afin de solliciter un tracteur pour faciliter le nettoyage de la zone.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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