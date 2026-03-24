Sénégal: Sénégalais de l'extérieur - Amadou Chérif Diouf annonce plusieurs mesures en faveur de la diaspora

Le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a décliné une série de mesures destinées à améliorer les conditions de vie des compatriotes établis à l'étranger, tout en renforçant leur contribution au développement national.

Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements issus de la Journée nationale de la diaspora, tenue le 17 décembre 2024 à Dakar, le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a indiqué que quatre projets seront lancés en 2026 sur un portefeuille de douze, avec une gestion confiée à des structures dédiées. Il a donné l'information, hier, lors d'une émission sur Seneweb.

Parmi les initiatives annoncées figurent le lancement, les 29 et 30 avril 2026 à Paris, de produits d'assurance pour le rapatriement des dépouilles, une doléance récurrente, ainsi que la mise en service de l'e-consulat et l'inscription aux Cités de la diaspora. Le secrétaire d'Etat a souligné la volonté de l'État de passer d'une logique d'assistance à une approche structurelle, visant à intégrer pleinement la diaspora dans les politiques publiques, notamment à travers l'investissement, le transfert de compétences et la création de partenariats. L'objectif, selon lui, est de résorber en trois ans « le passif de plusieurs décennies ».

Abordant la question migratoire sur le plateau de Seneweb, Amadou Chérif Diouf a informé que des dispositions ont été prises en anticipation du programme espagnol de régularisation. Un guichet d'accompagnement a été mis en place, en plus du déploiement prochain d'une mission spéciale en Espagne pour l'enrôlement des ressortissants éligibles. S'agissant de la migration circulaire, Amadou Chérif Diouf a salué les progrès enregistrés, avec un taux de retour passé de 37% à 85%, renforçant ainsi la crédibilité du Sénégal auprès des autorités espagnoles.

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Il a précisé que la visite du président Bassirou Diomaye Faye en Espagne, du 24 au 26 mars, devrait permettre de consolider ces acquis. Dans ce sillage, un appel à candidatures est ouvert pour le recrutement d'ouvriers agricoles dans le cadre du programme 2026, avec des contrats de 3 à 9 mois. Le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'extérieur a annoncé l'ouverture aujourd'hui du premier « Forum Diaspora Impact », une plateforme de concertation et de co-création autour du rôle stratégique de la diaspora sénégalaise dans le développement économique du Sénégal.