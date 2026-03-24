Sénégal: Affaissement du talus de la Vdn2 - Le gouvernement annonce des travaux

Un affaissement du talus d'une contre-allée de la Voie de dégagement nord (Vdn2), à hauteur de la plage de Cambérène, a été signalé par le ministère des Infrastructures. D'après la note officielle, cet incident est lié à une houle « relativement importante » observée depuis le début du mois sur la côte nord de la presqu'île de Dakar.

Ce phénomène, désormais récurrent, avec des pics en mars, avril, octobre et novembre, serait accentué par les effets du changement climatique. La forte agitation maritime a ainsi fragilisé les berges, provoquant un affaissement au pied du talus côté plage. Les autorités précisent toutefois que ni le pont ni les voies de circulation automobile ne sont affectés.

Le ministère rappelle, d'après la même source, qu'un épisode similaire s'était produit en 2023, nécessitant des travaux de confortement par enrochement. Cette fois encore, l'entreprise en charge du chantier a été instruite d'intervenir « dans les meilleurs délais », l'ouvrage étant toujours sous garantie.

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Les travaux ont démarré le 19 mars 2026 pour une durée prévisionnelle de trois mois ; ce qui permettra de sécuriser ce linéaire de 825 mètres exposé aux risques. Selon le communiqué, ces opérations se dérouleront hors des emprises de circulation et ne devraient pas perturber le trafic.