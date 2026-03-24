Madagascar: Anttsiranana - Le festival «Fantsiky Lamonty» fait son grand retour

Après plusieurs années d'absence, le festival "Fantsiky Lamonty" (les épines de jujube), un festival emblématique d'Antsiranana, fait son grand retour, ravivant l'enthousiasme du public et redonnant vie à une scène culturelle longtemps mise en veille. Le festival aura bien lieu cette année après neuf ans de sommeil.

Cette année, l'ambiance tant attendue fait son grand retour à Ramena. Après neuf longues années d'absence, le festival sort enfin de son sommeil. Il s'agit de sa 18e édition si on se réfère à sa création.

Dans la ville d'Antsiranana, l'impatience est palpable. Les habitants, fidèles amoureux de Ramena chaque période de Pâques, sont déjà en effervescence. Ce grand retour s'annonce d'autant plus exceptionnel que le groupe Wawa participe directement à l'organisation de l'événement, promettant une édition mémorable.

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À Ramena, petite perle balnéaire aux portes d'Antsiranana, l'attente aura duré neuf ans. Neuf années sans ce rendez-vous musical devenu, au fil du temps, bien plus qu'un simple festival : un rituel, une identité, une respiration collective. Les préparatifs s'accélèrent, les infrastructures se redessinent, les acteurs locaux se mobilisent. Hôteliers, restaurateurs, vendeurs ambulants: chacun se prépare à accueillir une vague humaine que seule la musique sait provoquer. Car au-delà du spectacle, c'est toute une économie locale qui se remet en mouvement, portée par l'élan du festival.

Aujourd'hui, le réveil est total. Dans les rues d'Antsiranana, l'excitation monte, portée par une population qui n'a jamais cessé de croire au retour de "son" festival. Les anciens évoquent les éditions passées comme on raconte une époque dorée; les plus jeunes, eux, s'apprêtent à vivre pour la première fois ce moment dont ils ont tant entendu parler.

Puis, lentement, presque timidement, les signes du retour sont apparus. Une affiche, une annonce, un murmure partagé et surtout des publications via les réseaux sociaux. Et enfin, cette confirmation attendue: le festival est de retour.

Mais ce retour ne doit rien au hasard. Il s'inscrit dans une volonté de renaissance, presque de réinvention. Et pour incarner cette nouvelle ère, un nom s'impose : le groupe Wawa. Figure emblématique de la scène musicale malgache, il ne se contente pas de monter sur scène ; il s'engage au cœur même de l'organisation.