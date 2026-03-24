Afrique: Séjour Illégal - Six femmes malgaches écrouées à Maurice

Six ressortissantes malgaches ont été mises sous les verrous dimanche, à la suite d'une opération policière menée à Quatre Bornes, à Maurice.

Selon Top FM Mauritius, l'intervention s'est déroulée vers 15h24 à Avenue Cremation, au domicile d'une femme, où les forces de l'ordre ont découvert ces compatriotes en situation de séjour irrégulier. Elles ont été immédiatement arrêtées puis transférées au centre de détention de Le Chaland, où elles attendent les procédures d'expulsion.

Ces derniers mois, plusieurs opérations similaires ont été menées, ciblant des étrangers dépourvus de documents valides.

À Maurice, la chasse aux personnes en situation irrégulière est désormais une priorité sécuritaire. Les autorités affirment vouloir protéger l'intégrité du territoire et appliquer strictement les lois sur l'immigration. Cette politique, jugée nécessaire par certains, suscite néanmoins des débats sur la place des travailleurs étrangers et sur l'équilibre entre fermeté et respect des droits humains.

Le 15 mars, le Bureau des passeports et de l'immigration avait déjà arrêté un Malgache, ensuite incarcéré.