Congo-Kinshasa: Kolwezi - Une altercation entre forces de l'ordre et creuseurs artisanaux fait un blessé et deux véhicules incendiés

Une vive tension a éclaté lundi 23 mars à Kolwezi, dans la province du Lualaba, après une altercation entre des creuseurs artisanaux et les forces de l'ordre sur le site minier connu sous le nom de « Sulfure Katapula ». Le bilan provisoire fait état d'un blessé par balle et deux véhicules incendiés.

Selon plusieurs témoins rencontrés sur place, les creuseurs artisanaux accusent un individu se présentant comme conseiller du Chef de l'État de vouloir s'approprier le site minier dont ils avaient été délogés par les militaires.

Cette situation aurait mis le feu aux poudres et provoqué la colère des exploitants artisanaux.

Dès les premières heures du matin, hommes et femmes qui travaillent sur le site se sont rassemblés pour manifester. Ils ont barricadé la route nationale 39, sur le tronçon Luilu - UCK, brûlant des pneus et scandant des chants de protestation.

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Un creuseur présent lors des événements explique :

« Nous avons le regret de voir un conseiller, soi-disant conseiller du Chef de l'État, répondant au nom de M. Kao, venir nous ravir notre concession, la communauté UCK. Aujourd'hui, Kao nous amène tout un arsenal de la Garde républicaine. La Garde républicaine garde désormais le site minier de M. Kao, alors que nous travaillons ici pour gagner notre pain ».

Selon plusieurs manifestants, l'intervention des forces de l'ordre aurait dégénéré, conduisant à la blessure par balle d'un exploitant minier et à l'incendie de deux véhicules.

Silence des autorités

Contactée pour obtenir sa version des faits, Radio Okapi n'a pas pu joindre ni la personne incriminée ni les autorités du Lualaba.

Aucune communication officielle n'a encore été faite concernant les circonstances exactes de l'incident ou les suites envisagées par les autorités provinciales.