Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi célèbre le sacre des Léopards dames sur fauteuil - « Pas besoin de toutes les capacités physiques pour briller »

Les Léopards dames U-25 de basketball sur fauteuil roulant ont été reçues en audience ce lundi 23 mars par le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa. Cette rencontre intervient quelques jours après leur sacre à la troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations et leur qualification historique pour la Coupe du monde 2027 prévue au Brésil en 2027.

Un message inspirant

Lors de cette audience, le chef de l'État a salué la performance exceptionnelle de ces athlètes, qu'il a qualifiées de symbole d'excellence et de résilience.

« Grand merci pour ce que vous faites. Cela démontre qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir toutes les capacités physiques pour briller. Vous en êtes la parfaite illustration. Grâce à vous, on va encore parler de la RDC sous une belle image », a déclaré Félix Tshisekedi, avant de recevoir le trophée continental remporté par l'équipe.

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D'une menace de disqualification à un sacre continental

Ce triomphe intervient pourtant dans un contexte difficile. Quelques jours avant la compétition, les joueuses avaient alerté sur le non-paiement des frais de participation, estimés à 73 000 dollars américains.

Elles avaient alors lancé un appel aux autorités, dénonçant une situation qui menaçait leur participation à cette CAN organisée en RDC.

La joueuse Justine Salima avait notamment exprimé son inquiétude :

« Nous avons gagné tous nos matchs, mais nous avons un grand problème. Aucun frais de participation n'a été payé. Nous sommes délaissées, abandonnées. »

Malgré ces difficultés, l'équipe a su se mobiliser pour décrocher le titre continental, illustrant une détermination remarquable.

Une fierté nationale tournée vers le Mondial

Après leur victoire en finale face au Kenya, les Léopards dames U-25 se projettent désormais vers la Coupe du monde de basketball sur fauteuil roulant prévue en 2027.

Leur parcours, marqué à la fois par des défis logistiques et un exploit sportif, renforce leur statut de symbole de courage et de dépassement de soi.