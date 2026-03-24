Congo-Kinshasa: La 13e conférence des gouverneurs, une opportunité de valoriser le potentiel agricole du Bandundu, note Casila Kibongo

Le bourgmestre de la commune de Basoko, dans la ville de Bandundu, considère l'accueil de la 13e conférence des gouverneurs comme une occasion unique de valoriser le potentiel agricole de cette partie du pays. Réagissant lundi 23 mars sur Radio Okapi, il s'est dit honoré d'accueillir ce forum national qui débute ce 24 mars.

« Nous nous sentons plus qu'honorés par la tenue de cette treizième session de la conférence dans notre ville de Bandundu, particulièrement dans la commune dont j'ai la charge. Tout se déroule bien. Nous avons accueilli presque tous nos hôtes, ils sont installés. Et nous osons croire qu'il s'agit d'une opportunité majeure pour notre ville, qui organise pour la première fois cette session de conférence », a déclaré cette autorité politico-administrative.

Selon lui, ces assises permettront non seulement d'établir des contacts utiles, mais aussi de faire découvrir aux participants une ville réputée pour sa tranquillité :

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« Le thème coïncide parfaitement avec nos priorités. Nous comptons profiter de tous les apports de cette conférence pour stimuler le développement agricole de notre province. Que tous nos invités se sentent à l'aise : nous sommes en République démocratique du Congo, ils sont aussi chez eux. Accueillez, saluez, offrez de l'eau, offrez de la place, pourquoi pas, à tous ceux qui sont venus », a poursuivi Casila Kibongo.

En perspective de l'arrivée du Chef de l'État, Félix Tshisekedi, plusieurs gouverneurs de provinces ainsi que des membres du gouvernement provincial et central sont déjà à Bandundu.

Entre rotations aériennes intensifiées, hôtels complets et dispositif sécuritaire renforcé, la ville se transforme pour accueillir cet événement d'envergure nationale.

La 12e conférence des gouverneurs s'était tenue du 10 au 13 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba.