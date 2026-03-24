Cote d'Ivoire: Croissance au pays - Makhtar Diop salue le rôle clé du secteur privé après une audience avec Téné Birahima Ouattara

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a reçu en audience, ce lundi 23 mars 2026 à Abidjan, le Directeur général de la Société Financière Internationale (IFC), Makhtar Diop. Cette rencontre de haut niveau a permis d'aborder les leviers essentiels de la croissance économique ivoirienne, avec un accent particulier sur le rôle du secteur privé.

Au terme des échanges, Makhtar Diop a tenu à saluer les performances économiques remarquables de la Côte d'Ivoire, qui se distingue par une croissance soutenue au sein du continent africain. Selon lui, cette dynamique repose sur plusieurs piliers, notamment les investissements directs étrangers, l'engagement de l'État à travers les investissements publics, mais surtout le dynamisme du secteur privé ivoirien.

« La Côte d'Ivoire enregistre une croissance élevée par rapport aux autres pays africains et cela est dû non seulement aux investissements directs étrangers, à l'investissement public, mais aussi au dynamisme du secteur privé ivoirien », a déclaré le patron de l'IFC. Il a insisté sur la nécessité de renforcer cet élan en apportant davantage de soutien aux acteurs privés afin de porter les investissements à un niveau supérieur.

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Cette audience a également permis d'explorer des secteurs stratégiques pour le développement économique du pays. L'agriculture, pilier traditionnel de l'économie ivoirienne, a été évoquée comme un domaine nécessitant des investissements accrus pour améliorer la productivité et la transformation locale. De même, le secteur de l'énergie, indispensable à l'industrialisation, a été au coeur des discussions, tout comme celui du logement, confronté à une forte demande liée à l'urbanisation rapide.

À travers cette visite, la Société Financière Internationale, branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, réaffirme son intérêt pour le marché ivoirien et sa volonté d'accompagner les réformes et les projets structurants. L'institution entend notamment soutenir les initiatives visant à améliorer le climat des affaires et à faciliter l'accès au financement pour les entreprises.

Pour sa part, le Vice-Premier Ministre Téné Birahima Ouattara a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts en faveur d'un environnement propice aux investissements, condition essentielle pour maintenir la trajectoire de croissance du pays.

Cette rencontre illustre ainsi la convergence de vues entre les autorités ivoiriennes et leurs partenaires internationaux, autour d'un objectif commun : faire du secteur privé le principal moteur d'un développement économique durable et inclusif en Côte d'Ivoire.