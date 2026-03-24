Cote d'Ivoire: Engagement humanitaire - Mariatou Koné saluée par le Rotary International, le pays érigée en modèle africain

La Ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises Publiques, Professeur Mariatou Koné, a reçu ce lundi 23 mars 2026, à Abidjan, les félicitations appuyées d'une délégation de haut niveau du Rotary International. Cette reconnaissance vient saluer son engagement constant au service des actions humanitaires portées par cette organisation mondiale.

Conduite par le responsable Europe-Afrique de la Fondation Rotary, Espen Malmberg, la délégation comprenait également le Gouverneur du District 9101, l'Ivoirien Abou-Bakar Ouattara, ainsi que l'ancien Gouverneur Christophe Koreki, aux côtés de plusieurs autres éminents Rotariens. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les instances internationales du Rotary et ses membres influents en Côte d'Ivoire.

Au cours des échanges, Espen Malmberg a salué la remarquable contribution des Rotariens ivoiriens, mettant en exergue leur capacité de mobilisation et leur engagement en faveur des communautés. Il a particulièrement félicité la Ministre Mariatou Koné, Past President du Rotary Club Abidjan-Biétry, pour son implication active et son rôle déterminant dans la mise en oeuvre des projets de la Fondation Rotary, notamment en direction des populations vulnérables.

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Grâce à l'engagement de donateurs majeurs tels que la Ministre et à la dynamique des clubs Rotary locaux, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui considérée par le Rotary International comme un pays modèle en Afrique. Une reconnaissance qui repose sur des résultats concrets : au cours des cinq dernières années, les clubs du District 9101 -- qui regroupe dix pays -- ont bénéficié de subventions de la Fondation Rotary à hauteur de 5 millions de dollars, permettant la réalisation de 70 projets structurants.

Ces financements sont le fruit d'une contribution globale de 1,5 million de dollars des clubs eux-mêmes, illustrant un mécanisme vertueux de solidarité et d'investissement social. Les projets réalisés couvrent les six grandes causes prioritaires du Rotary, notamment la promotion de la paix, la prévention des maladies, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'éducation de base, le développement économique local et la protection de l'environnement.

Par ailleurs, cette audience a servi de cadre pour annoncer la tenue prochaine des Assemblées et Conférences du District 9101 (ACD), prévues les 24 et 25 avril 2026 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cet important rendez-vous réunira des personnalités de premier plan, dont le Vice-Président du Rotary International, ainsi que plusieurs autorités ivoiriennes.

À travers cette reconnaissance internationale, Mariatou Koné incarne une figure engagée du leadership solidaire, contribuant à renforcer l'image d'une Côte d'Ivoire résolument tournée vers l'action sociale et le développement durable.