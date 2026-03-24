Cote d'Ivoire: Hommage national - Le Gouvernement ivoirien salue la mémoire de Me Tanoh Emmanuel Kouadio

Le Gouvernement ivoirien a exprimé, ce lundi 23 mars 2026, sa profonde compassion à la famille Tanoh, à la suite du décès de Maître Tanoh Emmanuel Kouadio, survenu le 7 mars dernier. Conduite par le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense, une importante délégation gouvernementale s'est rendue au domicile de la famille endeuillée pour lui témoigner son soutien et sa solidarité en ces moments de douleur.

Figure emblématique du monde juridique ivoirien, Maître Tanoh Emmanuel Kouadio laisse derrière lui un héritage remarquable. Ancien Haut Conseiller au Conseil constitutionnel, ancien magistrat et Bâtonnier de l'Ordre des avocats, il s'est illustré par un parcours riche et une contribution significative à la consolidation de l'État de droit en Côte d'Ivoire.

Prenant la parole au nom du Chef de la délégation, le porte-parole a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu, saluant notamment son engagement dans la longue lutte ayant conduit à l'accession du Président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Il a également mis en lumière le rôle déterminant de Me Tanoh dans l'édification des institutions juridiques du pays et dans la promotion des valeurs démocratiques.

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« Me Tanoh Emmanuel Kouadio incarnait des vertus d'intégrité, de probité, de discrétion et de rigueur », a-t-il souligné, rappelant que ces qualités ont marqué tant sa carrière professionnelle que son engagement au service de la Nation. Pour de nombreux observateurs, il demeure une référence dans le milieu judiciaire, respecté pour son sens élevé de l'éthique et son attachement indéfectible à la justice.

Au-delà de ses fonctions officielles, le défunt était également reconnu pour sa sagesse et son rôle de conseiller auprès de plusieurs générations de juristes. Son parcours inspire aujourd'hui encore de nombreux jeunes professionnels du droit, qui voient en lui un modèle de dévouement et d'excellence.

Cette visite du Gouvernement traduit la reconnaissance de la Nation envers un homme qui a consacré sa vie à la justice et au renforcement des institutions. Elle témoigne également de la proximité des autorités avec les familles éprouvées, dans un esprit de solidarité et de compassion. En cette douloureuse circonstance, la Côte d'Ivoire rend hommage à l'un de ses fils les plus éminents, dont l'engagement et les valeurs continueront de guider les générations futures. Puisse l'âme de Maître Tanoh Emmanuel Kouadio reposer en paix.