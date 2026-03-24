Tunisie: Première édition du Salon des Roses et Fleurs à Tabarka - Dynamiser l'économie verte dans le Nord-Ouest

La Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest organise, du 26 au 28 mars 2026, la première édition du Salon des Roses et Fleurs, qui se tiendra à l'école primaire de la localité de Bou Terfes, dans la délégation de Tabarka.

Cet événement constitue une opportunité majeure pour soutenir les initiatives locales, encourager l'investissement dans le secteur des plantes ornementales et découvrir une variété de roses, de plantes décoratives, de pépinières ainsi que des produits locaux de qualité.

Le festival vise à renforcer la position du Nord-Ouest comme destination écologique et touristique prometteuse, tout en développant une filière locale capable de produire et de commercialiser des roses et fleurs décoratives sur les marchés internationaux.

Au programme de cette première édition : des concours et des ateliers créatifs destinés aux élèves de l'école primaire de Bou Terfes, avec des prix encourageant les participants les plus méritants.

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À noter que la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest avait déjà organisé, en novembre 2025, une journée d'information à Bou Terfes. Cette rencontre avait permis de présenter une étude réalisée par un expert néerlandais spécialisé dans la culture des roses et fleurs décoratives, portant sur le développement du secteur, qui emploie aujourd'hui environ 200 femmes.

Le Salon des Roses et Fleurs s'annonce ainsi comme un rendez-vous incontournable pour promouvoir l'art floral local et dynamiser l'économie verte du Nord-Ouest tunisien.